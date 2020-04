Indija zatvorila željeznicu, a vozove pretvara u bolnice

Nakon što je indijski premijer Narendra Modi zbog pandemije korone objavio mjere karantina 25. marta, suspendovan je i saobraćaj svih putničkih vozova u zemlji. Tako je prvi put za 167 godina obustavljena najstarija željeznička mreža u Aziji.

Indian Railways has put all its might and resources behind national efforts against Covid-19

It has achieved almost half the initial task of conversion of 5000 coaches into isolation ward. 2500 coaches are successfully converted.#IndiaFightsCoronahttps://t.co/zy6OpgUeac pic.twitter.com/Z9hhtXirue

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 6, 2020