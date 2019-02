Indija bombardovala Pakistan: Pogođen najveći teroristički kamp

On je na svom Tviter profilu napisao da je indijska ratna avijacija "izvršila vazdušni napad na terorističke kampove širom Kontrolne linije rano jutros i potpuno je uništila". Kontrolna linija razdvaja pakistanske i indijske snage u Kašmiru.

Sekretar ministarstva spoljnih poslova Vidžaj Gohale rekao je da je Indija pogodila "najveći kamp za obuku" u oblasti Balakot.

ये मोदी का हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी,

Air Force carried out aerial strike early morning today at terror camps across the LoC and Completely destroyed it

एक एक क़तरा ख़ून का हिसाब होगा !ये तो एक शुरुआत है .. ये देश नहीं झुकने दूंगा...#Balakot #Surgicalstrike2 pic.twitter.com/fqYJgWxuqX

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) 26. фебруар 2019.