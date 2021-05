Na restoran u Tajpeju na Tajvanu bačeno je više od hiljadu bubašvaba, a policija smatra da je u pitanju osveta jedne kriminalne organizacije.

Dvojica muškaraca obučenih u crno naletjeli su u ponedjeljak uveče na restoran i bacili više od 1.000 malih bubašvaba u vazduh prije nego što su pobjegli sa lica mjesta, piše u izveštaju policije.

Na snimcima zabilježenim na licu mjesta vidi se veliki broj malih crnih buba svuda po podu.

U to vrijeme u restoranu organizovan je policijski skup, međutim šef policije u Tajpeju Čen Jia-Čeng rekao je da je incident nema veze sa policijom, već sa vlasnikom restorana.

Roach attack -- police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.

– Ovo je neka vrsta posljednje opomene za vlasnika restorana za kog se vjeruje da duguje veliku količinu novca zloglasnoj kriminalnoj organizaciji- rekao je šef stanice.

Četiri muškarca i jedna žena za koje se sumnja da su umiješani u napad privedeni su u policiju i određen im je pritvor. Pored dvojice muškaraca koji su bacili bubašvabe, još dvoje su navodno čuvali stražu, dok je peti osumnjičeni bio njihov vozač.

Nakon incidenta, vlasnik restorana najavio je da će restoran biti potpuno sterilisan i očišćen od štetočina.