Inauguracija Bajdena: Prva ceremonija bez odlazećeg predsjednika

Bajden će položiti zakletvu kao 46. predsjednik SAD, na 59. ceremoniji inauguracije, a za razliku od prethodnih ceremonija tradicionalni govori, nastupi i bivši predsjednici pojaviće se pred malom, fizički distanciranom publikom koja će nositi zaštitne maske, i u gradu koji je zaključan kako zbog pandemije, tako i zbog bezbjednosnih prijetnji.

Nakon što položi zakletvu, Bajden će imati svoje prvo obraćanje naciji kao predsjednik, piše NBC news.

The "Field of Flags" is illuminated on the National Mall as the U.S Capitol Building is prepared for the inauguration of President-elect Joe Biden, in Washington, January 18, 2021. Image: Joe Raedle/Pool via REUTERS#BidenHarrisInauguration #Trump #inagurationday pic.twitter.com/lbniin1dib

— The Kootneeti (@TheKootneeti) January 19, 2021