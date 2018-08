Iljušin podmlađuje čuvenog džina

Rusija počinje da realizuje svoj plan modernizacije legendarnog teretnjaka koji bi trebalo da bude gotov do 2020. godine.

Ilyushin Aviation Complex priprema se za modernizaciju Antonova An-124. Osmišljen još u SSDR, avion je i dalje jedan od najvećih na svijetu.

Iljušinova farbika, poznata širom svijeta, želi da nastavi proizvodnju nadograđene verzije aviona An-124, piše u dokumentima koje priprema kompanija.

An-124 može da nosi super - teret do 120 tona i to više od 4.500 kilometara na visini do 10.000 metara.

U Iljušinu planiraju da promjene naziv aviona u An-124-100M i plan je da počnu da testiraju avion u decembru 2021. Prema prvim analizama, projekat košta više do 50 miliona dolara.