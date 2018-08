Identifikovan napadač u masovnoj pucnjavi na Floridi VIDEO

Iz kancelarije šerifa u Jacksonvilleu saopšteno je da je osumnjičeni napadač 24-godišnji David Katz iz Baltimorea koji je otvorio vatru na turniru u videoigrama u Jacksonvilleu na Floridi. Ubrzo nakon toga on je počinio samoubistvo.

Policija je navela kako je najvjerovatnije koristio jedan pištolj u napadu te da još ne znaju gdje je boravio tokom turnira, no najvjerovatnije se radilo o hotelu, prenosi CNN.

Jacksonville shooting: A 24-year-old Baltimore, Maryland, man is believed to be the shooter, according to the Jacksonville Sheriff https://t.co/3EGAex0MwY pic.twitter.com/R26aEkKie8

Pucnjava se dogodila u Jacksonville Landingu, trgovačkom centru u centralnom dijelu grada s restoranima i prodavnicama. Turnir se održavao u GLHF Game Baru u restoranu Chicago Pizza gdje se igrala videoigra Madden NFL 2019., simulacija američkog nogometa, a vjeruje se kako je Katz učestvovao na turniru.

Jedan od igrača koji je uspio pobjeći objavio je tvit. "Upravo je pucano na turniru", napisao je 19-ogodišnji Drini Gjoka iz ekipe Complexity Gaming i dodao: "Imao sam sreće. Metak me pogodio u prst".

VIDEO of 24-year-old David Katz, the Baltimore gamer believed to have been the shooter at the Jacksonville Landing. Sheriff says he killed himself. Listen to how announcers describe him. pic.twitter.com/YkiAokUBHg

— Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) August 27, 2018