I narednih 100 godina radioaktivni otpad vodiće u smrt

I danas, “Slonovo stopalo” sinonim je za smrtnu kaznu.

“Slonovo stoplao” zapravo je masa visoko radioaktivnog materijala formirana u osvit nuklearne katastrofe 1986. godine. Ova masa u fokusu je hit serije “Černobilj”.

Radnici hitnih službi pronašli su tu tri metra visoku toksični masu unutar tamne komore ispod reaktora broj 4.

