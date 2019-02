I mi obustavljamo sprovođenje Sporazuma o raketama

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će odgovor Rusije na odluku SAD da istupi iz Sporazuma o raketama malog i srednjeg dometa biti recipročan – Rusija obustavlja njegovu primjenu.

„Američki partneri saopštili su da stopiraju njihovo učešće u Sporazumu, samim tim i mi to činimo. Objavili su da se bave razvojem novog oružja, i mi ćemo to uraditi“, rekao je on na sastanku sa ministrima inostranih poslova i odbrane Sergejom Lavrovom i Sergejom Šojguom.

Istovremeno, Putin je istakao da se Rusija neće uplitati u novu trku u naoružanju i upitao Šojgua da li je moguće realizovati sve neophodne mjere u okviru previđenog budžeta, na šta je ministar odbrane rekao da će predložiti nacrt novog koji će to omogućiti.

Putin je od resornih ministara zatražio i da mu u dogledno vrijeme obrazlože kako da Rusija odgovori na moguću prijetnju kada je riječ o planovima pojedinih zemalja da svoje oružje razmeste u kosmosu.

Ruski predsjednik je takođe naložio i da se više ne iniciraju pregovori sa SAD po pitanju razoružavanja, iako je ocijenio da svi dosadašnji predlozi ostaju na snazi.

„S tim u vezi molim Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo odbrane da ostave otvorena vrata pregovorima u okviru svih predloga koje je Rusija do sada predstavila. Sačekaćemo da naši partneri sazre kako bi bili u stanju da sa nama vode ravnopravni i konstruktivni dijalog“, istakao je.

Takođe, Putin je dao saglasnost da se pokrene razvoj nove hiperzvučne kopnene rakete srednjeg dometa.