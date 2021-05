"Hvala na svemu" Princ Vilijam primio vakcinu protiv kovid-19

Vilijam je objavio na Tviteru da je imunizovan ranije ove nedjelje, zajedno sa fotografijom trenutka kada je dobio vakcinu u londonskom Muzeju nauke, prenosi Rojters.

– U utorak sam primio prvu dozu vakcine protiv kovid-19. Svima koji rade na imunizaciji hvala na svemu što ste uradili i nastavljate da radite – napisao je princ Vilijam.

Proud of Prince William but can we… talk about his toned arm?🙈 👀👀👀 pic.twitter.com/OvDvgvyECA

— Isa (@isaguor) May 20, 2021