Hrvati slave napadača iz Zagreba: "Nek ti je vječna slava, pokrenuo si ovaj omamljeni narod"

Narod Hrvatske slavi Danijela B. (22), mladića koji je izvršio samoubistvo nakon što je jutros otvorio vatru na zgradu Vlade Hrvatske i Sabor i ranio jednog policajca.

Nakon krvavog pira Danijel se dao u bijeg, a sat vremena nakon napada policija ga je pronašla mrtvog. Prije nego što je digao ruku na sebe, Danijel je postavio status na Fejsbuk, koji je za kratko vrijeme dobio na stotine komentara, a mnogi među njima bili su na strani napadača. Građani su ga hvalili i zahvaljivali mu se!

Otkako je otkriven identitet napadača, na njegovom Facebooku profilu nizali su se komentari u kojima glorifikuju njegov čin. Građani su ga nazvali herojem, poručivali da je "probudio očajni omamljeni narod".

- Učinio si više i poslao jasniju poruku od cele Hrvatske zajedno. Nažalost nisi živ. Počivaj u miru - samo je jedan u moru komentara koji su osvanuli na profilu mladića.

Foto: Index

Stručnjaci smatraju da je podrška napadaču zabrinjavajuća.

- Bez obzira na motive napada koji mogu biti svakakvi, neko misli da nasilje može da opravda domoljublje i da može da riješiti nepravdu, a pa ne može. Ovaj čin je za svaku osudu, stradala je osoba koja je teško ranjena, upucana i čista je sreća da nije bilo više žrtava. Činjenica kojoj svjedočimo je da su društvene mreže, a posebno profil počinitelja, postale oltar glorifikacije samog nasilja, to je postao oltar tragedije. To je zastrašujuće i zabrinjavajuće, da ne kažem nedopustivo. Vidimo da komentare ostavljaju i mladi i stariji, žene i muškarci. I to treba biti signal za uzbunu. S obzirom na sve nivoe stresova još smo, na sreću, jako malo doživjeli ovakvih napada - rekao je psihijatar Herman Vukušić za Index.