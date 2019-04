Hrvat koji je posjećivao Asanža: Strpaće ga u zatvor tipa Gvantanamo

"Posjetio sam Džulijana Asanža, u dobrom je raspoloženju i spreman za borbu. Ali, sad treba našu podršku više nego ikad jer izručenje Sjedinjenim Američkim Državama nije neka vrste zavjere već realna prijetnja", napisao je na svom Tviter Horvat u novembru prošle godine dok je na dan hapšenja napisao sljedeće:

A sad day for democracy in the so called West. This is not about breaching bail, it's about extraditing #Assange to a Guantanamo-like prison in the US for being a publisher. https://t.co/wCNyiWHCU8

Portal "Vijesti.hr" je podsjetio da je Horvat rođen u Osijeku. Objavio je više od deset knjiga prevedenih na više od 15 jezika.

Najznačajnije njegovo djelo je izdato 2014. pod naslovom "Šta Europa želi?".

Zajedno s njim, na ovom djelu je radio globalno poznati filozof - Slovenacv Slavoj Žižek.

Horvat redovno objavljuje svoje tekstove na "Guardianu", "New York Timesu" i "Al Jazeeri".

"It will be really good to get him back on United States soil," says @Sen_JoeManchin on Julian Assange's arrest.

"He is our property and we can get the facts and the truth from him." https://t.co/fLnA1AKrpJ pic.twitter.com/0pKuILT6NP

— New Day (@NewDay) April 11, 2019