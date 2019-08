Hladni talas pogodio Australiju, jedna osoba poginula

Јoš u subotu meteorološke službe izdale su upozorenje na snažne i hladne vjetrove, snijeg i mraz.

Prema pisanju australijskog portala ABC lokal, snijeg, niske temperature i otežani uslovi vožnje, doveli su do zatvaranja puteva širom države Viktorija, a hladni talas koji je gradove zavio u bijelo traje već nekoliko dana.

Kako se navodi, pojedini gradovi su prvi put poslije nekoliko decenija bili prekriveni snijegom.

Not something you see every day in Australia. Kangaroos in the snow.#Wildoz #Kangaroos #Snow pic.twitter.com/ospCngUa98

— Stephen Grenfell (@stephengrenfel1) August 11, 2019