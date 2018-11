Hitna evakuacija zbog napada mačetom VIDEO

U sjedištu kompanije "Soni" u Londonu dogodio se napad mačetom, zbog čega je evakuisana cijela zgrada, koja se nalazi nekoliko metara od palate Kensington, rezidencije prinčeva Vilijama i Harija i njihovih porodica.

Metropoliten policija saopštila je da su dvije osobe povrijeđene, ali nije rečeno da li su vitalno ugrožene ili ne. Dodaje se jedino da "nema dokaza o umiješanosti vatrenog oružja u ovaj incident".

We are aware of an incident on Derry Street W8, police on scene including firearms officers and London Ambulance Service. At this time we believe two people are injured. Incident is on-going. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 2, 2018

I Skotland jard je potvrdio da su dvije osobe isječene, mada ni oni nisu detaljisali kako, ali očevici su snimili kako jednog čovjeka vuku na kolicima ispred zgrade.

Jedinice policije i ambilantna kola preplavila su ulicu, a jedan Tviteraš objavio je da je "čovjek prikovan za zemlju". Skotland jard je ubrzo potvrdio da je jedan čovek uhapšen.

Big cordon and a lot of police cars outside the Sony HQ on Derry St. - police say 2 injuries after a suspect entered with a weapon, unclear what the weapon is pic.twitter.com/GteB8NZGhp — Luke Bailey (@imbadatlife) November 2, 2018

Dejli mejl javlja da je čovjek "naoružan mačetom" izbo dvije osobe. Njihov portal navodi da su užasnuti radnici vrišteći istrčavali iz kantine na gornjem spratu "Sonijevog" sedišta u Ulici Deri u Kensingtonu, u Zapadnom Londonu.

Terribly worrying scenes outside Sony HQ in Kensington. Armed police have arrived pic.twitter.com/4sESrbPquB — Katie Hind (@katiehind) November 2, 2018

Očevici postavljaju na Tviteru prve fotografije i snimke s lica mjesta, koje se nalazi samo nekoliko metara od palate Kensington, rezidencije prinčeva Vilijama i Harija i njihovih porodica.