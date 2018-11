Hiljade na maršu, desničari palili zastavu EU

Predsjednik Andžej Duda i premijer Mateuš Moravijecki obilježili su Dan nezavisnosti Poljske i Dan primirja u Prvom svjetskom ratu ispred Spomenika neznanom junaku u Varšavi.

Pojedini učesnici marša u Varšavi uzvikivali su "Dalje od EU".

Kako prenosi AP, nacionalisti su izvikivali "SAD - imperija zla", "Smrt neprijateljima otadžbine", "Poljska - bijela i katolička", dok su članovi nacionalističke "Svepoljske omladine" zapalili zastavu Evropske unije.

Nekoliko stotina metara iza pristalica Vlade, učesnici marša nosili su tranasparente na kojima je pisalo "Bog, čast, domovina". Pojedini su uzvikivali "Juče Moskva, danas Brisel uzimaju naš suverenitet".

Državni zvaničnici bili su udaljeni od učesnika marša i nacionalista, a razdvajali su ih i pripadnici bezbjednosnih snaga.

Gradske vlasti Varšave pokušale su da zabrane marš ekstremista, ali je sud odbacio njihov zahtjev.

Vlada se potom saglasila sa organizatorima da održe zajednički marš kako bi obilježili 100 godina od proglašenja nezavisnosti Poljske.

#MarszNiepodleglosci #SwietoNiepodleglosci

Warsaw 11.11.2018

Hundreds of thousands of Polish patriots celebrating the National Independence Day in Poland. In the capital many fans from all over the country, on this day the club colors do not matter.

Video @emdolatowski pic.twitter.com/OStKUOVi8r

— HooligansTV (@HooligansTV1) 11. studenoga 2018.