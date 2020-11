Hiljade ljudi u kilometarskim kolonama, razlog je poražavajući

Prošlog vikenda Banka hrane Teksasa podijelila je više od 270.000 kilograma hrane, uključujući 7.280 ćurki za predstojeći praznik Dan zahvalnosti, u Dalasu. Građani su u hiljadama pristizali svojim automobilima kako bi dobili besplatne pakete hrane jer su zbog pandemije virusa korona ostali bez posla i primanja.

Pretpostavlja se da je oko 8.500 porodica primilo pomoć u vidu mesa, voća, povrća i drugih namirnica dovoljnih za oko 20 obroka, prenose Novosti.

Ana Kurijan iz Banke hrane Teksasa je rekla da se potražnja povećala sa pandemijom, a da su ove akcije počele još u martu. Kako kaže, primjećen je veliki broj novih ljudi kojima je potrebna pomoć.

– 40 odsto ih je došlo prvi put – kazala je dodajući da je posebno teško onima sa djecom.

Jedna od njih je bila i Samanta Vuds.

Mnogi stanovnici Teksasa ostali su bez posla, a većina ne može da plati račune za liječenje, pošto nemaju potrebno zdravstveno osiguranje.

Thousands pour into Fair Park for North Texas Food Bank’s largest distribution yet during pandemic https://t.co/bmuGrT0BPi pic.twitter.com/f0NGkhQyKs

— Tom Fox (@TomFoxPhoto) November 14, 2020