Hiljade ljudi na ulicama Francuske

Tokom protesta nije bilo hapšenja, ni incidenata, a prema procjenama u njemu je učestvovalo oko 9.000 ljudi, saopštila je regionalna policija, prenosi AP.

Antiglobalistima i aktivistima za zaštitu životne sredine pridružili su se demonstranti pokreta Žutih prsluka i baskijski separatisti. Neki su nosili maske sa likovima lidera G7.

Oni su protestovali protiv ekonomske i klimatske politike najrazvijenijih industrijskih zemalja i promovisali alternative.

"Vodeći kapitalistički lideri su ovdje i mi moramo da im pokažemo da se borba nastavlja. Bogati imaju sve više novca, a siromašni ništa. Vidimo kako gore šume Amazonije i topi se Arktik. Lideri će nas čuti", rekao je Alen Misana, koji nosi žuti prsluk - simbol antivladinih demonstracija u Francuskoj.

Demonstranti su nosili transparente s različitim porukama - od onih koji se tiču prava gej populacije, do onih upućenim liderima G7, prenosi Rojters.

Samit G7 u Bijaricu obezbjeđuje više od 13.000 policajaca uz podršku vojnika.

