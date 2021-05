Hiljade ljudi evakuisano, lava guta kuće

Erupcija vulkana zacrvenila je nebo nad gradom Goma u istočnom Kongu, čiji se stanovnici sjećaju posljednje erupcije Niragonge 2002. godine, koja je ubila 250 ljudi, a 120 000 ostalo bez krova nad glavom. Hiljade ljudi evakuisano je iz Gome. Neki su pobjegli na istok, prema granici sa susjednom Ruandom, dok su drugi pobjegli na zapad.

Lava ide prema centru grada

Premijer Konga Jean-Michel Sama Lukonde sazvao je vanredni sastanak vlade u glavnom gradu Kinšasi na kojem se razgovaralo o vanrednim mjerama i evakuaciji iz Gome, izjavio je na Tviteru vladin portparol Patrick Muiaia.

Dario Tedesko, vulkanolog sa sjedištem u Gomi, rekao je da se u Niragongu otvaraju nove pukotine omogućavajući lavi da teče prema jugu, prema Gomi, nakon što je prvobitno tekla prema istoku, prema Ruandi, prenosi Index.

"Slično je 2002. godini, mislim da se lava kreće prema centru grada. Mogla bi prestati ranije ili se nastaviti. Teško je predvidjeti", dodao je on.

Posmatrači vulkana bili su zabrinuti da vulkanska aktivnost zabilježena u posljednjih pet godina na Nijaragongo odražava to u godinama koje su prethodile erupcijama 1977. i 2002.

"Osjećate miris sumpora. U daljini možete vidjeti džinovski plamen kako izlazi iz planine", kažu stanovnici za AFP.

Zvaničnik iz nacionalnog parka Virunga, gdje se vulkan nalazi, rekao je osoblju u napomeni da je erupcija slična onoj iz 2002. godine i da bi svi u blizini aerodroma trebalo da budu "evakuisani bez odlaganja".

Upozorenje od prošle godine

Nijaragongo je jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, a ranije je bilo izvještaja da Opservatorija za vulkane Goma nije pravilno nadzirala svoju aktivnost nakon što je Svjetska banka ukinula njegovo finansiranje usred navoda o korupciji.

U izvještaju od 10. maja, opservatorija je upozorila da su se seizmičke aktivnosti na Nijaragongu povećale.

Congo’s Mount Nyiragongo volcano erupted for the first time in nearly two decades, sending lava onto a major highway as many residents of the nearby city of Goma tried to flee. https://t.co/v9Z4ylXyYL pic.twitter.com/AGuda61bs0

— ABC News (@ABC) May 23, 2021