Hiljade Japanaca na ulicama Tokija pozdravilo cara

Car Naruhito (59) nasljedio je presto u maju, pošto je njegov otac Akihito postao prvi japanski monarh koji je abdicirao u posljednja dva vijeka.

Svečana parada je trebalo da se održi 22. oktobra kada je car službeno stupio na presto pred zvanicama iz oko 190 zemalja, ali je odložena zbog tajfuna, prenosi Rojters.

