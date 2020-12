Henkok: Ovo nisu vijesti koje neko želi saopštiti, imamo novi oblik korone

"Ovo nisu vijesti koje bilo ko želi saopštiti, rekao je Henkako i dodao da mu je iskreno žao zbog poremećaja koji to uzrokuje.

Velika Britanija potvrdila je prije nekoliko dana novi soj virusa korona, a danas je ministar saopštio da je detektovan i drugi soj i da se povezuje sa kontaktima iz Južne Afrike.

Hankok je poručio da je razvoj događaja vrlo zabrinjavajući jer je virus još prenosiviji i čini se da je dodatno mutirao.

BREAKING: Health Secretary Matt Hancock says two cases of another new variant of #COVID19 has been detected in the UK.

