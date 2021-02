Haos u Madridu zbog hapšenja Hasela, policija ispalila suzavac, gumene metke i šok bombe

Protesti na trgu Plaz del Sol u centru Madrida isprva su bili mirni i ljudi su tapšali i uzvikivali "bez policijskog nasilja" i "sloboda za Pabla Hasela" koji je uhapšen juče u španskom gradu LJeida.

Things getting a bit sweaty in Madrid's Puerta del Sol as protesters opposed to the jailing of Spanish rapper Pablo Hasel in a free speech case are corralled in by riot coppers. pic.twitter.com/2RFDG7YtvH

Međutim, policija je krenula na masu sa pendrecima nakon što je nekoliko demonstranata bacilo staklene boce i kamenice. Pojedini demonstranti zapalili su kontejnere koje su postavili kao prepreke u uskim madridskim ulicama.

Second night of protests across Spain and Catalonia against the police kidnap yesterday of communist rapper Pablo Hasel. This is Madrid right now. We’ve already seen cops charging protesters but we stand strong: Solidarity Is Our Weapon. #FreePabloHasel pic.twitter.com/rGR8kZV2Mo

— GhostofDurruti (@RobTheRich001) February 17, 2021