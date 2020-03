Haos u Grčkoj zbog migranata: Tukli i novinare

Oko 13.000 migranata već stiglo na grčko-tursku granicu...

U luci Termi, mještani ljuti zbog dolaska nekoliko čamaca, spriječili su migrante, među kojima i maloljetnike, da se iskrcaju, dovikujući uvrede lokalnom predstavniku Visokog komisarijata UN za izbjeglice (UNHCR).

Neki stanovnici su napali novinare i fotoreportere koji su o tome izvještavali, udarajući ih i bacajući im kamere u more. Na putu do pretrpanog kampa u mjestu Moriji, s više od 19.000 migranata, druga grupa mještana lancima i kamenjem pokušala je da spriječi policijske autobuse koji prevoze azilante koji su jutros stigli, prenosi grčka novinska agencija ANA.

Jedan policajac je lakše povrijeđen, kaže ta agencija.

Attack of people of Lesbos on a pseudo-refugee NGO.

Threw their cameras into the water. pic.twitter.com/WSwTbL6OAv

— ☁️ΟΥΤΙΣ☁️ (@PoiosOkanenas) March 1, 2020