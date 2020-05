Haos u Americi: Minesota na ivici rata, Pentagon diže vojsku

- Apsolutni haos... Ovo nije ispoljavanje tuge ni protest protiv nepravde. Ovo se mora popraviti. Idite kući - rekao je guverner Tim Volc poslije četvrte noći nereda u Mineapolisu.

Volc i predstavnici policije tvrde da među "masom uhapšenih" ima najmanje stanovnika Mineapolisa i okolnih mesta, već se radi o "organizovanim grupama koje su došle sa strane".

Prema procjenama policije, oko 80 odsto učesnika nasilnih protesta došli su sa strane.

Policija je saopštila da je prethodne noži uhapšeno najmanje 50 osoba.

- Anarhisti, rasisti i agenti narko-kartela - nabrojao je Volc moguće krivce za užasnu destrukciju koju je u prethodne četiri noći, uprkos uvođenju policijskog časa, doživio Mineapolis.

Star tribjun iz Mineapolisa javlja da je u četiri dana nereda uništeno i opljačkano 240 prodavnica i poslovnih objekata.

Volc je rekao i da način na koji su se neredi odvijali neobično podseća na organizovane vojne operacije, kao i da je tokom nereda bilo moguće primetiti kako se "vođe kreću od mjesta do mjesta".

Govoreći o policijskim akcijama, Volc je rekao da je demonstranata jednostavno bilo više nego pripadnika snaga reda.

Zbog toga je u poslednjih nekoliko časova mobilisano oko 2.500 pripadnika Nacionalne garde, odnosno više nego bilo kada u istoriji ovih snaga. Oni će odmah biti raspoređeni širom Mineapolisa, kako bi se obezbijedio red i mir.

