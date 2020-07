Haos u Americi: Autom uletio među demonstrante i počeo da puca

Sve se odigralo u subotu oko 22 sata, dok su demonstranti marširali centrom Ostina, izjavila je portparol policije Katrina Ratlif novinarima, navodeći da je pogođeni muškarac prebačen u bolnicu, gdje je proglašen mrtvim.

​Vozilo je krivudalo, skrenulo u ulicu i prošlo kroz grupu demonstranata, prije nego što je udarilo u narandžastu ogradu i zaustavilo se, naveo je jedan učesnik protesta.

"Jedan demonstrant sa puškom je prišao vozilu, ali ga je upucao vozač, koji je potom pobjegao", tvrdi on.

Ratlif je potvrdila da je u početnim izvještajima pisalo da je "žrtva možda nosila pušku".

Rekla je da je vozač priveden i da sarađuje s policijom. Nije objavila imena vozača ili muškarca koji je ubijen.

U intervjuu za ABC News, Šeila Foster identifikovala je čovjeka koji je ubijen kao svog sina, Gereta Fostera, za koga je navela da već 50 dana učestvuje u protestima, prenio je Tanjug.

BREAKING: There was a shooting in downtown Austin at the protest tonight. Someone opened fire on all of the #BlackLivesMatter protesters.

I’m so numb right now, at least 10 of my friends are protesting and NONE of them have responded to my texts yet. pic.twitter.com/pXfwFA971A

— Sāvion For Texas (@Savion) July 26, 2020