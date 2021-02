Haos na ulicama Španije treću noć zaredom, desetine uhapšenih

Protesti su nastavljeni i u četvrtak, treću noć zaredom.

Proteste je izazvalo zatvaranje repera Pabla Hasela, optuženog da je vrijeđao monarhiju i veličao terorizam, prenio je AP.

Protesti na centralnom trgu Madrida u početku su bili mirni, a demonstranti su skandirali "Nema više policijskog nasilja" i "Sloboda za Pabla Hasela".

Međutim, policija je intervenisla nakon što je nekoliko demonstranata počelo da baca staklene boce i kamenje.

Pojedini demonstranti odgovorili su paljenjem kontejnera i pravljenje barikada na ulicama.

U glavnom gradu Španije policija je uhapsila 19 osoba, uključujući šestoro maloljetnika.

Hitne službe pružile su pomoć 35 pripadnika interventne policije i 20 demonstranata i prolaznika.

U Barseloni je uhapšeno 29 osoba, a najmanje osam je povrijeđeno i poslato u bolnice, saopštila je regionalna služba za vanredne situacije.

#BREAKING #Spain

Violence in Spanish cities over rapper’s jailing

▪️ Third day of riots in #Barcelona, right outside our flat.

The protests erupted a day after #PabloHasél was jailed for tweets insulting police and the Spanish monarchy #Catalan #BreakingNews pic.twitter.com/52spdHIic7

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) February 18, 2021