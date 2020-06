Haos na protestima u Minsku: Novinarka i snimatelj privedeni tokom vijesti uživo

Opozicioni kandidati prikupljali su potpise pristalica u glavnom gradu Minsku, prije nego što je interventna policija došla, prenosi RSE.

Aleksandra Dinko, izvještač za Bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa privedena je dok je uživo prenosila vijesti, zajedno sa snimateljem Andrejom Rabčikom.

In the meanwhile in #Minsk , Belarus https://t.co/yKqnJ4i6dg

