Zbog sajber napada na jednu od najvećih američkih kompanija za transport naftnih derivata u SAD je nastao totalni haos na benzinskim pumpama. Kompanija Kolonijal pajplajn privremeno je obustavila svoju djelatnost što je dovelo do nestašice i skoka maloprodajnih cijena benzina.

Problem sa snabdijevanjem traje već šest dana i ljudi u panici prave zalihe, čekaju satima na benzinskim pumpama, a najveći problemi su na jugoistoku zemlje.

Video snimci sa benzinskih pumpi pokazuju da često dolazi do sukoba jer ljudi postaju nervozni u dugim redovima.

⛽ GAS STATION FIGHT: Two people were charged with assault after a fight while in line at a #NorthCarolina #gas station that started when a woman allegedly tried to cut the line, authorities said. https://t.co/yIke38SF8t pic.twitter.com/hHJT2dClbd

— WXII 12 News (@WXII) May 12, 2021

Takođe, mnogi Amerikanci gorivo toče i pakuju u plastične kese zbog čega su nadležni morali da reaguju.

Agencija za zaštitu potrošača morala je da reaguje i izda saopštenje i upozorenje da ljudi prestanu da pune kese gorivom, jer to može biti opasno.

Oh, shit. #gasshortage? Better pick up a couple extra bags. pic.twitter.com/a09ue2eQfK

Hakerski napad koji je izvršen u petak bio je jedan od najtemeljnijih ikad prijavljenih sajber napada i izazvao je brojne apele zakonodavcima da pojačaju mjere zaštite američke energetske infrastrukture od hakerskih napada.