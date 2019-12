Haos na autoputu: Lančani sudar 63 vozila, 35 povrijeđenih

Zbog sudara, koji se odigrao u jutarnjim satima po lokalnom vremenu na oko 80 kilometara istočno od Ričmonda, autoput je zatvoren u oba pravca.

Kako prenosi portal nbcnews, nesreća se dogodila nešto prije osam sati po lokalnom vremenu.

Navodi se da su neke osobe zadobile lakše povrede, ali i da ima onih koji su životno ugroženi.

Portparol regionalnog Medicinskog centra je na Tviteru objavio da je u tom centru zbrinuto 25 povređenih, od kojih je jedna osoba u teškom stanju.

12:30 UPDATE: #VSP investigation continues into 63-vehicle chain reax crashes impacting east & west I64 in #York County. 35 transported for treatment. No fatalities reported. Continue to folo @511statewideva for detour info. @YorkPoquosonSO @VaDOTHR pic.twitter.com/UFZ2oK3f2U

— VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019