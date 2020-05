Hakeri u napadu na njemačku firmu objelodanili informacije srpskih pacijenata

Poslije hakerskog napada na njemačku centralu najvećeg svjetskog dobavljača proizvoda i usluga za dijalizu i bubrežne bolesnike “Fresenius Medical Care” (FMC), poslije dvije nedelje, ovdašnje predstavništvo te kompanije objavilo je da su “nelegalno objavljeni lični podaci o manjoj grupi pacijenata iz više dijaliznih centara tog preduzeća u Srbiji”.

Kako za Politiku potvrđuje Marijana Poznan, regionalni direktor za ljudske resurse u FMC-u, informacije o pacijentima iz Srbije objavile su neovlašćene osobe zbog čega je FMC podnio prijavu protiv nepoznatih napadača državnom tužiocu u Nemačkoj. Ona ističe da je istraga pomenutog slučaja u toku i da nije ovlašćena da govori o tome da li su ugroženi i podaci pacijenata iz još neke zemlje. prenosi Blic.

Poznanova kaže da preduzeće sarađuje sa nadležnim organima kako bi uklonili izložene informacije sa interneta u najkraćem mogućem roku, kao i da će kontaktirati s pacijentima iz naše zemlje koji su pogođeni nelegalnim objavljivanjem ličnih podataka. Poslovanje kompanije u Srbiji se nastavlja i tvrde da je briga o pacijentima osigurana.

– Duboko žalimo zbog napada na privatnost naših pojedinih pacijenata i činimo sve kako bismo spriječili objavljivanje dodatnih podataka i nanošenje dalje štete pogođenim osobama. Interni i eksterni stručnjaci kontinuirano rade na sprečavanju daljih potencijalnih napada ili neovlašćenog pristupa podacima – ističe Poznanova, koja je i regionalni generalni savjetnik za jugoistočnu i centralnu Evropu FMC-a.

Kaže da petpostavljaju da je nelegalna objava povezana sa incidentom koji je pogodio sistem FMC prije nekoliko nedjelja, kada su hakeri uspjeli da ukradu određene podatke. Njihova dosadašnja analiza pokazuje da je incident pogodio samo dijelove IT kapaciteta kompanije, a da nema indikacija da je hakovan i softver u njihovim medicinskim uređajima, niti serveri ili komponente koje su priključene ne njih.

– Bolnički biznis i sevjernoamerički biznis FMC-a nisu pogođeni. Raspolažemo najsavremenijim IT sistemom. Za kompaniju je sigurnost podataka najviši prioritet. Ovo je privremeno pogodilo poslovanje u nekimsegmentima. Međutim, proizvodnja je nastavljena sa određenim otežanostima, a njega pacijenata je zaštićena. IT sistemi se postepeno vraćaju u normalu. U isto vrijeme, preduzimamo mjere za dalje unapređenje naše IT sigurnosti – ističe Marijana Poznan.

Da li će na ovaj incident reagovati i državni organi iz Srbije, Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, juče nije mogao da precizira. Za odavanje ličnih podataka ovdašnjih pacijenata saznao je od novinara i reagovaće, kaže, ako mu se kompanija FMC obrati i potom utvrdi da ima elemenata za njegovo delovanje.

– Mislim da se tu radi i o prenosu podataka u drugu zemlju, kao i da bi trebalo da reaguje neki od povjerenika u Njemačkoj. Njihov sistem je mnogo složeniji od našeg, jer pored saveznogpovjerenika gotovo svaka tamošnja pokrajina ima po još jednog, pa bi trebalo utvrditi ko je nadležan da raguje – ističe Milan Marinović.

Lončar: Preduzeto sve da se utvrdi istina

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je juče da je resorno ministarstvo preduzelo neophodne korake da se utvrdi istina o slučaju objavljivanja podataka o pacijentima iz Srbije iz sistema njemačke kompanije “Frezenijus” poslije nedavnog hakerskog napada na tu kompaniju. Lončar je za Tanjug rekao da ministarstvo za sada nije dobilo zvanične informacije o tom slučaju od kompanije “Frezenijus” i da nije poznato o kom se broju pacijenata iz Srbije radi, ali da će javnost biti obavještena kada dobiju podatke.

– Nadamo se da nije veliki broj pacijenata Ovo je nešto na šta nismo mogli da utičemo i što se desilo u Njemačkoj – rekao je ministar.

Lončar je naveo da je njemački sistem “izuzetno ozbiljan” i dodao da se nada da će brzo reagovati i spriječiti dalje posljedice objavljivanja podataka o pacijentima iz Srbije.

– U zavisnosti od rezultata koje budemo dobili, preduzećemo dalje korake i neophodne mjere, ali moramo da sačekamo da vidimo o čemu se radi, kolika je šteta i šta sve može da proizađe iz toga – naglasio je Lončar.