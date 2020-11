Hag: Pucano na saudijsku ambasadu, ispaljeno najmanje 20 metaka

Holandska policija saopštila je da istražuje pucnjavu. Lokalni mediji prenose da je na ambasadi ostalo najmanje 20 rupa od metaka.

Several shots were fired at the Saudi embassy in The Hague early this morning (6 AM local time), impacting walls and windows. Police have cordoned off the area. Perpetrators got away. Police investigation started. #Saudi #SaudiArabia #TheHague https://t.co/rprf1onNEu

— Regio15.nl (@regio15) November 12, 2020