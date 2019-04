Hafterove snage tvrde da su zauzele glavni aerodrom u Tripoliju VIDEO

Sukobi u Libiji ulaze u četvrti dan. Tim povodom, u obraćanju naciji, prvi čovjek libijske vlade optužio je generala Kalifu Haftara da je organizovao državni udar i da će se pobunjenicima oštro obračunati.

"Dali smo naređenje oružanim snagama i bezbjednosnim službama da suzbiju prijetnju koja ima za cilj destabilizaciju zemlje i zastrašivanje civila. Ponovo pozivamo međunarodnu zajednicu da ne bi trebalo da izjednačava agresora i one koji se brane, one koji žele vojnu državu i one koji su posvećeni demokratskom poretku", poručio je premijer Libije Fajez el Seraj.

Vojnici generala Haftara su na obodu prestonice. Prvi čovjek libijske nacionalne armije, koja je na strani pobunjenika, tvrdi da njihove snage kontrolišu aerodrom u Tripoliju, jug Libije i naftna postrojenja.

Today, the #Libya National Army Forces had to carry-out a tactical retreat toward #Tripoli's outskirt due to #GNA's heavy counteroffensive. #LNA waited outside #Tripoli until reinforcement arrived and joined them 4 hours ago. They are now preparing fro another offensive. 👇👇👇 pic.twitter.com/P0hB0MazVs

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) April 6, 2019