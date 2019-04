Haftarove snage na ulazu u grad FOTO

Juronjuz prenosi da je došlo do sukoba u blizini nekadašnjeg međunarodnog aerodroma kod Tripolija, koji je zauzela Libijska nacionalna armija.

#Libya- 2 of the more interesting/rare vehicles deployed so far by #Tripoli Protection Forces (#TPF) as part of Operation "Wadi-Doum 2" against the #LNA:

- Top shaved humvee converted to technical carrying a recoilless rifle

- 2 STREIT Group Spartans pic.twitter.com/A3rubPXma3

— Oded Berkowitz (@Oded121351) April 6, 2019