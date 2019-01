Gumeni metak pogodio u oko jednog od lidera "žutih prsluka"

Jedan od lidera "žutih prsluka" Žerom Rodrigez teže je povrijeđen tokom jučerašnjih protestau Parizu kada ga je gumeni metak, koji je ispalila policija, pogodio u oko, rekao je danas njegov advokat Filip de Vol.

De Vol je izrazio bojazan da je Rodrigez "doživotno hendikepiran" povredom zadobijenom u sukobu sa policijom u Parizu tokom protesta 11 vikend zaredom.

Rodrigez je u bolnici u vještački izazvanoj komi nakon incidenta kod spomenika Bastilji u centru Pariza.

"On je u stanju šoka. Doživotno je hendikepiran. To je tragedija za njega i porodicu", rekao je De Vol lokalnim medijima. On je najavio tužbu protiv policije.

Francuska policija juče je prvi put koristila gumene metke i kamere.

Demonstranti su pronašli metak kojim je pogođen Rodrigez i policija je pokrenula istragu o okolnostima incidenta.

Prema podacima francuskog MUP-a na jučerašnjim protestima širom Francuske učestvovalo je oko 69.000 demonstranata, što je manje u odnosu na prošli vikend kada ih je bilo oko 84.000.