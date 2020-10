Grupa Turaka uzvikivala "Alahu ekber" u crkvi u Beču

Između 30 i 50 turskih tinejdžera upalo je i divljalo kroz katoličku crkvu Svetog Antona Padovanskog u Beču. Uzvikivali su "Alahu akbar" dok su nogama udarali klupe i crkvenu ispovjedaonicu.

Mladi Turci su se razišli nakon što je pastor pozvao policiju.

Austrijski kancelar je rekao da svi hrišćani u zemlji moraju biti u stanju da praktikuju svoju vjeru slobodno i bezbjedno.

"Odlučno ćemo nastaviti borbu protiv političkog islama i ovdje nećemo pokazivati lažnu toleranciju", rekao je Kurc.

On October 29, 50 young Turks attacked the Catholic Church of St. Anthony of Padua in Vienna.

They rioted the church by shouting Islamist slogans, the Austrian newspaper Kurier reported.

The young migrants smashed the pews and the confessional, shouting "Allahu Akbar!" pic.twitter.com/W5D28Mzd8I

