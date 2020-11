Grenel o prekidu brojanja glasova: Veoma sumnjivo, ostanite budni cijelu noć, saberite se

"Zaustavljanje prebrojavanja glasova je sumnjivo. Veoma sumnjivo. Ostanite budni cijelu noć. Saberite se", poručio je Grenel na Tviteru.

Pausing vote counting is suspicious. Very suspicious. Pull an all-nighter. Get it together.

Grenel je naveo da je prebrojavanje prekinuto "kako bi se dobilo više vremena za razmišljanje šta da rade", ne preciziravši na koga misli.

On je dodao da demokratama ne treba dozvoliti da preotmu glasove.

Četiri države - Pensilvanija, Viskonsin, Mičigen i Džordžija - ostavile su na desetine hiljada glasova po strani, čime su usporili trku za Bijelu kuću.

Pausing the vote counting to get more time to think about what to do.

Don’t let them go fishing for votes. https://t.co/UnQVsv8B9f

— Richard Grenell (@RichardGrenell) November 4, 2020