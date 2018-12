Grčka osuđuje Prištinu zbog destabilizacije regiona

Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da Atina osuđuje poteze Prištine koji vode destabilizovanju regiona i da podržava Beograd u naporu da pronađe rješenje koje će biti dobro za sve.

Cipras je naglasio da je sa Vučićem razgovarao o aktuelnim dešavanjima i aktivnostima koje je preduzela Priština, od uvođenja takse prema centralnoj Srbiji i BiH, preko pokušaja stvaranja vojske samoproglašenog Kosova, i poručio da sve to izaziva destabilizovanje regiona.

"Potrebno je da to kažemo svom snagom", rekao je Cipras na zajedničkoj keonferenciji za novinare u Beogradu.

On je naveo da se, između pokušaja da se rješenje pronađe i strategije inertnosti, koju, kako je rekao, biraju neki narodi u regionu, Grčka uvijek zalaže za strateški pokušaj pronalaženja rješenja.

"To može biti kompromis u kojem će gubiti i jedna i druga strana, ali odmah da bude jasno da onaj koji to iskreno učini taj neće ništa izgubiti, a onaj ko to ne učini - taj će biti na gubitku. I svakako u tom okviru podržavamo briselski dijalog i smatramo da predstavlja dobar okvir za pronalaženje rješenja ovog problema i u tom smjeru treba da se orijentišemo", istakao je Cipras.

On je naglasio da ostale zemlje imaju svoje interese u regionu, svoja mišljenja i svoje stavove, ali da duboko vjeruje da u određenom trenutku balkanski narodi treba da shvate da su iskusne zemlje i da imaju svoj suverenitet, a da će se ostale zemlje pozicionirati zavisno od situacije koja vlada u regionu.

Cipras je ocijenio da predsjednik Vučić i Vlada Srbije imaju veoma težak zadatak, ali da moraju da ostanu na putu na kom se nalaze.

Govoreći o odnosima Beograda i Atine, on je rekao da dvije zemlje i dva naroda povezuje bliska istorija, prijateljstvo iskazano u teškim vremenima, a da diplomatski odnosi jačaju i da će zajednička vizija regiona i zajednički napori obezbijediti prosperitet.

Cipras je ukazao da je Grčka treća zemlja po broju investicija u Srbiji.

"Ja vjerujem u prosperitet i to da možemo da se povežamo na sve načine. Mislim da ćemo biti u budućnosti kada ratifikujemo Prespanski sporazum u Skoplju i Atini da krenemo ka ostvarivanju strateških projekata sa Srbijom. Grčka je pokazala da je zemlja koja je ima ulogu stabilizatora. Mi više nećemo imati zid između nas, nego most", dodao je Cipras.

Grčki premijer je rekao da očekuje da sutrašnji sastanak, na kome će učestvovati sa Vučićem i premijerima Bugarske Bojkom Borisovim i Rumunije Vjorikom Danćilom u Beogradu, bude važan korak ka prosperitetu svih.