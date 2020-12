Građane zbog korone zatvorili u stanove, a turistima dopustili sve

Širom Evrope svakodnevno se implementiraju sve strožije mjere radi suzbijanja zaraze koronavirusom. Mjere su ispraznile ulice poznatih turističkih gradova, poput Rima, Pariza i Londona, na kojima su se uvijek gurale hiljade turista. Ali jedan grad odolijeva mjerama kada je turizam u pitanju, javlja New York Times. Riječ je o Istanbulu čiji je model "lockdowna" vjerovatno jedinstven u svijetu.

Naime, dok stanovnici tog grada moraju biti u svojim kućama tokom policijskog časa, turisti se mogu bezbrižno kretati turskim velegradom.

Prošlog vikenda stanovnicima Istanbula naređeno je da ostanu kod kuće.

Cijela zemlja je pod restrikcijama i niko ne smije izići iz stana ili kuće od petka u devet naveče pa sve do ponedjeljka u pet ujutro, a za one koji prekrše odredbe predviđene su stroge kazne koje se kreću i do 400 dolara za prekršitelje.

Međutim, strani turisti nemaju takve restrikcije. Mogu bezbrižno šetati gradovima, obilaziti znamenitosti i koristiti javni prijevoz.

Većina muzeja su otvorena, a NY Times otkriva i kako se diskretno otvaraju neki restorani, pod uslovom da gosti hranu jedu unutra, iza zatvorenih vrata. Uslugu nude i hoteli koji su još liberalniji prema turistima, pa nude i mogućnost ručaka i večera na otvorenim terasama.

Tako su u subotu poslijepodne, na otvorenoj terasi luksuznog hotela Shangri-La u istanbulu, primijećeni gosti koji uživaju u vinu i svježim morskim plodovima.

Otkako je ovog ljeta Turska otvorila svoje granice, turistima nisu potrebni prostori gdje će se danima izolovati. Mogu bez problema obilaziti sve znamenitosti, a dovoljno je da ih ljekari pregledaju na aerodromu te da nemaju simptome. Ako ih imaju, biće poslani u ambulatu na testiranje.

Turizam je važna ekonomska grana u Turskoj ali ove bi godine, uslijed pandemije, taj sektor mogao ostvariti pad i do 70 posto u odnosu na lani. Ipak, očekuje se da će zemlja imati 15 miliona gostiju do kraja godine te ostvariti zaradu od jedanaest milijardi dolara. Poređenja radi, u normalnim vremenima Turska je imala i do 45 miliona turista i zaradu od oko 35 milijardi dolara.

Turistički radnici pokušavaju smanjiti gubitke i zaraditi na liberalnim pravilima prema turistima.

- Godina nam je bila katastrofalna, naročito u Istanbulu. Vidjećemo hoće li ovakve mjere pomoći turističkom sektoru. Sve zavisi o tome hoće li ljudi biti zadovoljni našom uslugom - rekao je turski turistički vodič Cuneyt Uygur, dodavši kako ga brine hoće li turistima zasmetati što je većina turističkih atrakcija ipak zatvorena.