Mejova je istakla da 7. juna podnijeti ostavku na funkciju lidera Konzervativne partije, a da će izbori za njenog nasljednika na toj funkciji biti održani naredne sedmice.

"The second female prime minister, but certainly not the last."

British PM tears up as she announces her resignation. https://t.co/NtUgzQCYKf pic.twitter.com/yqxma2IHdP

