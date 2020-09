Gori Kalifornija, ima poginulih

Јedna od žrtava je vozač motocikla koji je nastradao kada je pokušao da umakne požaru. Јoš dvije žrtve pronađene su u okrugu But, saopštila je policija.

Države američkog pacifičkog sjeverozapada trenutno su zahvaćene nezapamćenim požarima, prenio je Bi-Bi-Si.

Officials in California said that a smoke-generating pyrotechnic device used at a ‘gender-reveal party’ was behind one of several fires raging throughout the state https://t.co/PRycRZvnhZ pic.twitter.com/a3XEn1uYxA

— Reuters (@Reuters) September 7, 2020