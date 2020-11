Gordana je srela teroristu iz Beča par sati prije napada: Komšija mi je

Gordana Nikolić, komšinica terorista iz Beča, ispričala je za Mirror kako je srela Kujtima Fejzulaija na stubištu njihove zgrade i to samo šest sati prije krvavog napada.

Smiješio se i čak mi pomogao nositi kese iz trgovine. Bilo je to oko dva popodne, Ja sam izašla sam iz lifta s kesama, a on je silazio niz stepenice. Potrčao je prema meni da mi pomogne. Rekla sam mu da mogu sama, ali je insistirao da mi odnese kese do vrata stana. Činio se sretnim, nasmijanim. Malo smo razgovarali, sve je izgledalo normalno – ispričala je Fejzulaijeva komšinica Gordana Nikolić (68).

Kada ga je zadnji put vidjela, na sebi je imao crne, šire hlače i majicu s kapuljačom, što ukazuje da se u međuvremenu vratio u stan i presvukao u bijelo. Nikolić dodaje kako joj je zlo kad se sjeti da je živjela pored teroriste.

Ostale komšije kažu kako nikada nisu bili u njegovom stanu, no da pretpostavljaju kako se radi o malom jednosobnom stančiću.

– Oko tri popodne toga dana, vidio sam ga u blizini zgrade s dvojicom muškaraca s bradama, izgledali su religiozno – rekao je jedan komšija i dodao da je Fejzulai bio povučen i takođe vrlo religiozan.

– Strašno je to što je živio tako blizu svih nas. Sve do nedavno sam svaki dan viđala ljude obučene u islamsku odjeću kako se okupljaju u jednoj sobi u zgradi nasuprot naše. Ne znam je li Fejzulai tamo išao, ali ti susreti su se počeli održavati prije godinu dana, ali zadnjih sedmica ih nisam vidjela – ispričala je komšinica Silvija, prenosi Jutarnji list.