Gluvi muškarac tuži porno stranicu jer nemaju titlove u videima

Njujorčanin Yaroslav Suris na sudu će pokušati dokazati da Pornhub i ostale pornografske stranice diskriminišu gluve i nagluve ljude zato jer ne nude mogućnost gledanja videa uz titlove.

On je u svojoj tužbi naveo da je u decembru 2019. godine i januaru ove godine pokušao pogledati dva porno filma: 'Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew' i 'Sexy Cop Gets Witness To Talk' (vjerujemo da vam prijevod nije potreban), te kako u njima nije mogao uživati jer je on gluv, a titlovi nisu ponuđeni.

U tužbi stoji da Pornhub, RedTube i YouPorn krše Zakon o Amerikancima s invaliditetom koji je donesen 1990. godine s ciljem da se ljudima s invaliditetom omogući 'potpuno i ravnopravno uživanje roba, usluga, smještaja i povlastica', piše ABC News.

- Web stranice koje onemogućuju dostupnost gluvima i nagluvima provode diskriminaciju, stoji dalje u tužbi.

Yaroslav Suris od suda traži da kazni Pornhub i ostale stranice te da mu financijski nadoknade štetu.

(24sata.hr)