Glorija ubija po Španiji, 11 mrtvih, više nestalih

Novi izvještaji o nestalim osobama na sjeveroistoku Katalonije i na Balearskim ostrvima povećali su strah da bi se broj stradalih od oluje Glorija mogao povećati, prenio je AP.

Najmanje dvojica beskućnika preminula su od hipotermije ove nedjelje, kada su temperature opale širom zemlje.

Španski premijer Pedro Sančez obišao je danas neke od najteže pogođenih područja i sastao se sa spasilačkim timovima na terenu.

On je rekao da će odobriti državna sredstva za pet regiona koja su najviše pogođena olujom.

Oluja je trajala pet dana, bila je praćena jakim vjetrom, snijegom i gradom, a najgore vremenske prilike, kako su saopštili meteorolozi, bile su juče.

Satelitski snimci Službe za upravljanje u hitnim situacijama Evropske unije pokazali su kako se slana voda prelila u deltu rijeke Ebro, glavne arterije u istočnoj Španiji, preplavljujući polja pirinča.

Među teško pogođenim regionima su sjeveroistočna Katalonija, gdje vlasti još uvijek prate nekoliko rijeka iz straha da bi mogle izaći iz korita i južna Andaluzija, čije su dijelove danas pogodile iznenadne oluje sa gradom.

Rough seas overtopping the sea walls near #Barcelona, Spain this afternoon 21st of January! Video by 📸 Enanito_bcn Instagram with permission; #severeweather #Gloria #ExtremeWeather pic.twitter.com/4C7U4B5oNv

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) January 21, 2020