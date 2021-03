Gigantski teretni brod sa kontejnerima Evergreen (Ever given) još je dijagonalno zaglavljen u Sueckom kanalu, dok uprava kanala pokušava da ga oslobodi i ponovo otvori saobraćaj na ključnom plovnom putu za globalni brodski promet između istoka i zapada.

Evergreen (Ever given), brod pod zastavom Paname koji prevozi teret između Azije i Evrope, dugačak 400 i širok oko 60 metara, nasukao se u utorak u uskom, veštačkom kanalu koji deli kontinentalnu Afriku od Sinajskog poluostrva, piše AP.

Brod, u vlasništvu japanske firme Šoei Kisen KK, blokirao je saobraćaj u kanalu, ostavljajući na "čekanju" desetine drugih brodova u Sredozemnom i Crvenom moru.

Pramac broda doduje je istočni zid kanala, dok mu je krma prislonjena uz zapadni zid. Ovo je događaj bez presedana u 150 godina dugoj istoriji kanala, kažu stručnjaci.

Brod se nasukao na otprilike šest kilometara severno od južnog ulaza u kanal, u blizini grada Sueca, u dijelu kanala gdje je saobraćaj jednosmjeran.

Uprava Sueckog kanala postavila je nekoliko remorkera u pokušaju da oslobodi masivno plovilo, uključujući i specijalizovani ploveći bager koji može da premješta 2.000 kubnih metara materijala svakog sata, navodi AP.

Do sada su bageri pokušali da očiste mulj oko masivnog broda. Remorkeri su ga gurali popreko, pokušavajući da ga pokrenu. Sa obale je bar jedan rovokopač kopao pješčanu obalu kanala u koju se zabio pramac broda i zaorao je.

Međutim, brod je i jutros ostao nasukan u istoj poziciji, a remorkeri i bageri i dalje rade na njegovom oslobađanju, prema podacima Let Ejdžensis koje obezbeđuju usluge vezane za kanal.

Nije poznato kada će se ruta ponovo otvoriti, a nije jasno ni zbog čega se Evergreen (Ever given) u utorak nasukao.

Velika tajvanska brodarska kompanija koja upravlja brodom, saopštila je da je Evergreen (Ever given) savladao jak vjetar dok je ulazio u kanal iz Crvenog mora, ali da nijedan od njegovih kontejnera nije potonuo.

I uprava Sueckog kanala je za incident okrivila loše vrijeme.

Blokada je prouzrokovala probleme globalnoj trgovini. Kroz kanal prolazi oko 10 odsto svjetske trgovine, a od posebnog je značaja za transport nafte. Zatvaranje bi takođe moglo uticati na isporuke nafte i gasa u Evropu sa Bliskog istoka.

Najmanje 150 brodova čeka da se Evergreen (Ever given) pomeri, uključujući brodove u blizini Port Saida na Sredozemnom moru, luke Suec na Crvenom moru i onih koji su već zaglavljeni u kanalskom sistemu na egipatskom Velikom gorkom jezeru, saopšteno je iz agencije Let.