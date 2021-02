Gejts: Meso iz laboratorije treba potpuno da zamijeni životinjsko

Pandemija koronavirusa je barem na trenutak prestala da bude u žiži interesovanja Bila Gejtsa. Treći najbogatiji čovjek na svijetu prebacio je svoj fokus na promociju svoje nove knjige o klimatskim promjenama, apelujući na čovječanstvo da se prebaci na vještačko, sintetički dobijeno meso kako bi spasilo planetu od gasova sa efektom staklene bašte.

Objavljena u utorak, How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need je nova knjiga osnivača Majkrosofta, a u jednom promotivnom intervjuu Gejts kaže da je jedan od načina smanjivanja nivoa metana prestanak konzumiranja mesa i njegova zamjena sa naučnofantastičnim sintetičkim uzgojem u laboratoriji.

„Mislim da sve bogate zemlje treba da se potpuno prebace na sintetičku govedinu“, naveo je Gejts za časopis Teknolodži rivju (Technology Review).

„Možete da se naviknete na razliku u ukusu, a napraviće da bude još ukusnija. Vremenom bi to moglo da dovede do promijene navika ljudi i zakona kojima bi se potpuno prebacila potražnja“, istakao je Gejts.

Ideja je da se smanji emisija metana, izuzetno moćnog gasa sa efektom staklene bašte koji proizvode preživari dok vare travu.

Hvaleći tehnološki napredak u poljoprivredi i bioinženjeringu, Gejts smatra da da ne postoji drugi način od potpunog eliminisanja stoke iz naše ishrane, iako je priznao da je to veoma težak put jer je veoma politički nepopularno reći ljudima da ne mogu više da jedu kravlje, ovčje i kozje meso.

Krava – prirodni reaktor za pretvaranje celuloze u protein

„Nepopularno“ je blagi opis ako se uzmu reakcije na njegov predlog, koje su se kretale od toga da Gejts treba „malo da oladi“ do onih koje ne mogu da se objave u medijima.

„Vi ćete jeste 3D štampano plastično meso, a ne on i njegovi prijatelji u Davosu“, naveo je jedan od kritičara na Tviteru, podsjećajući da je Gejts takođe mesožder koji je više puta priznao da mu je hamburger omiljena hrana.

Osim toga, istina je da su preživari daleko efikasniji od bilo koje ljudske tehnologije u pretvaranju celuloze u protein.

„Ponudio sam Gejtsu da mu prodam potpuno funkcionalni samoreprodukujući reaktor za pretvaranje celuloze u protein za milion dolara i on je prihvatio. Sad samo treba da kupim kravu“, napisao je sarkastični šaljivdžija na društvenim mrežama.