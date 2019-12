Formiran "mega požar" i potopuno je van kontrole

Lokalni zvaničnici su saopštili da vatrogasci ne mogu da ga kotrolišu.

Šef vatrogasne službe Novog južnog Velsa saopštio je da se, prema prognozama vatrogasaca, osam velikih požara faktički spojilo, i da je forimran, kako ga vatrogasci nazivaju "mega požar".

"Mega fire" burns out of control north of Sydney.

We "cannot stop these fires, they will just keep burning until conditions ease," fire official says.

300 animals had to evacuated from the Walkabout Wildlife Park in the area https://t.co/65jTk2UT2c pic.twitter.com/lr71XLqLnc

— AFP news agency (@AFP) December 6, 2019