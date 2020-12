Fon der Lajen: Nastavljamo pregovore o Bregzitu

Fon der Lajen kaže da je telefonski razgovor s britanskim premijerom bio dug, ali koristan.

"Uprkos umoru nakon skoro godinu dana razgovora i uprkos probijanju svih rokova, zajedno smo zaključili da je trenutno jedino odgovorno da nastavimo dalje", istakla predsjednica EK.

Ursula fon der Lajen je u svom vanrednom obraćanju iz Brisela, naglasila da su EU i Velika Britanija zajedno dale mandat svojim pregovaračima da nastave pregovore i vide da li je moguće doći do dogovora i u "ovom kasnom trenutku".

We had a useful call with @BorisJohnson this morning.

We agreed that talks will continue.https://t.co/rZpN4PmS1i

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2020