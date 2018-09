Florens pustoši Sjevernu Karolinu VIDEO FOTO

On je izrazio zabrinutost da bi "cijele zajednice" mogle da budu izbrisane pod njegovim naletom.

Guverner je rekao da su u nekim dijelovima plimni talasi visoki do tri metra.

Zvaničnici upozoravaju da će jake kiše od uragana Florens trajati danima i da bi stanovnici Sjeverne Karoline mogli da se suoče s najvećim poplavama u proteklom milenijumu.

Sekretar za saobraćaj Džim Trogdon rekao je da država očekuje poplave u oblastima između priobalnih mjesta Vilmington i Šarlot.

Guverner je rekao da u državi za sada nije zabilježen nijedan smrtni slučaj zbog uragana Florens, ali su se pojavile informacije da su nastradale majka i beba.

Meteorolozi navode da se centar uragana Florens nalazi odmah kod ulaza na kopno blizu mjesta Kejp Fir u Sjevernoj Karolini.

I dalje je to uragan prve kategorije s jačinom vjetra od 130 kilometara na sat, mada su prijavljeni jači naleti vjetra.

Nadolazeća voda natjerala je televizijsku stanicu u Sjevernoj Karolini da evakuiše osoblje usred izvještavanja o uraganu.

Fort Macon at Atlantic Beach has wind gusts over 100 MPH. This is roof damage a couple of miles from Ft Macon. #Florence #WRAL. pic.twitter.com/SUIgMGnrWb

— Jeff Gravley (@jgravleyWRAL) September 14, 2018