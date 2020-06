Flojdov brat poručio demonstrantima: "Ako ja ništa ne razbijam, zašto vi to radite?"

Terens Flojd, brat preminulog Afroamerikanca Džordža Flojda održao je govor za sve one koji prave nerede tokom protesta u SAD-u.

- Ako ja ništa ne uništavam i ne razbijam, zašto onda vi to radite? To neće vratiti mog brata - rekao je Terens.

Govor je održao na mjestu gdje je policajac usmrtio Džordža i gdje su nekoliko dana nakon napravili mural u njegovu čast.

Pozvao je građane da promjene traže mirnim putem i da glasaju na predstojećim izborima te naglasio kako ima miroljubivu obitelj.

- Ja ne divljam ovdje. Nisam došao ništa dizati u zrak. Ne pravim nered u svojoj zajednici. Što to vi radite? Ništa ne radite. U svakom slučaju policijske brutalnosti se događa isto. Vi protestirate, vi uništavate stvari, a ništa se ne događa jer to nisu njihove stvari. To su naše stvari. Oni žele da ih uništimo. Zato napravimo ovo drugačije - dodaje.