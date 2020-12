FIBA otkrila Jokićevog dvojnika, pored stila igre kažu da i fizički liče

Duel između Ukrajine i Austrije privukao je veliku pažnju u regionu. Domaćin je slavio 70:67, a FIBA je na društvenim mrežama posebno izdvojila austrijskog reprezentativca Rašida Mahalbašića.

Administrator FIBA društvenih mreža smatra da po stilu igre, i fizički podsjeća na srpskog reprezentativca Nikolu Jokića.

Protiv Ukrajinaca upisao je 11 poena, devet asistencija i sedam skokova.

Kako je sve to izgledalo pogledajte u prilogu, pa i sami procijenite ima li zaista tu neke velike sličnosti...

He even looks a bit like Nikola Jokic 😅#EuroBasket | @RasidMahalbasic 🇦🇹 pic.twitter.com/vM5B9AdFXa

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 30, 2020