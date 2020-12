Fauči primio vakcinu koju je razvila "Moderna"

Fauči je vakcinu primio u Nacionalnom institutu za zdravlje, a cijeli događaj prenošen je uživo na nacionalnoj televiziji u okviru napora da se Amerikanci uvjere da je vakcina bezbjedna i efikasna, prenosi Ej-Bi-Si njuz.

Zajedno sa Faučijem vakcinu je primio i direktor Instituta Fensis Kolins i ministar zdravlja Aleks Azar.

