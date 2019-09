Fabrika opasnih hemikalija gori već devet sati, zatvorene škole i obdaništa

Lokalne vlasti su apelovale na građane da izbegavaju područje u kojem se nalazi fabrika Lubrizol, koja proizvodi hemikalije.

Ministarstvo unutrasnjih poslova je saopštilo da su škole i vrtići zatvoreni, a da korisnici staračkih domova u tom dijelu zemlje neće izlaziti napolje.

Mediji prenose slike sa lica mjesta, na kojima se vidi veliki crni oblak dima, kao i plamen iznad fabrike.

Fabrika, koja proizvodi aditive za maziva i boje, za sada se nije oglasila.

Nema ni izveštaja o povrijeđenima.

